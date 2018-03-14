Taksim’de engelli bir vatandaş asansörden indirildi

1 Devlet desteklerini konu alan SMS'lerle dolandırılmayın Tüketici dernekleri temsilcileri, SMS ve e-posta üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini ve bu tür mağduriyet yaşayanların ne yapması gerektiğini anlattı.

2 Mustafa Cengiz: Ceza alacağımıza ihtimal vermiyorum UEFA yetkilileriyle yaptığı görüşme hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olmamıştır" dedi.

3 AB Türkiye'ye 3 milyar euro'luk yardımı onayladı AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek amacıyla 3 milyar euro'luk ek kaynak verilmesine onay verdi.

4 Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekibi ve onlara destek veren polisler aslını aratmayacak bir tatbikatla toplumsal olaylara nasıl müdahale edileceğini gösterdi.

5 Traktör Sazi taraftarı: Ne mutlu Türküm diyene - VİDEO Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Traktör Sazi takımının taraftarları, Al Jazira ile oynadıkları maçta stadı "Ne mutlu Türküm diyene" sesleriyle inletti.

6 FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon Bursa merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalama kararı çıkarılan 22 muvazzaf ve ihraç edilmiş askerden 15'i gözaltına alındı.