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Taksim’de engelli bir vatandaş asansörden indirildi

Akülü arabasıyla metronun asansörüne binmek isteyen engelli vatandaşa, İranlı bir turist insanlık ayıbı yaşattı.

İHA | 14.03.2018 - 12:07..
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Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda İran uyruklu bir kadın, metroya inen asansöre binmek isteyen engelli bir vatandaşa hakaretler savurdu.

ASANSÖRDEN İNDİRDİ

Engelli vatandaşın asansöre sığmaması gerekçesiyle indirmek isteyen İranlı kadın, ağza alınmayacak laflar etti.

"BİR TANE VURSAM PATLARSIN"

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerinin sevk edildiği asansörde kadın,  engelli adama, “Bir tane vursam patlarsın” dedi.

İNSANLIK AYIBI

Engelli vatandaşın ısrarla “Şikayetçi değilim” demesine rağmen “Allah da biliyormuş, seni o koltukta bırakmış” dedi. Asansör kavgası, kadınların asansörden indirilmesiyle son buldu.

Engelli vatandaş ile İranlı kadınlar arasında asansör kavgası ViDEO

Taksim’de engelli bir vatandaş asansörden indirildi

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