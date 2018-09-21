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94 adet sahte içki yakalandı

Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 94 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi.

İHA | 21.09.2018 - 03:47..
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Çok sayıda sahte bandrollü kaçak viskinin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

94 adet sahte içki yakalandı

94 adet sahte içki yakalandı VİDEO

KOM DÜĞMEYE BASTI

Yapılan araştırmalar neticesinde Pamucak Mahallesi’nde N.D. (31) isimli şahsı tespit eden KOM ekipleri, şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Mahallede bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonda N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 94 adet sahte bandrollü kaçak viski ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gümrük kaçağı alkol satmak ve sahtecilik suçundan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

94 adet sahte içki yakalandı

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