Kitapların arka kapakları ne anlatıyor

Bir kitabı alırken arka kapağındaki tanıtım bülteni ne kadar dikkatinizi çekiyor? Peki arka kapağından beğenip aldığınız bir kitap sizde her seferinde aynı beğeniyi uyandırabiliyor mu? Yayın evleri ya da eleştirmenlerin de görüşlerinin bulunduğu bu arka kapaklar, her seferinde bir başka ibare kullanıyor: “Lirik”, “kışkırtıcı”, “kendine has bir dili var”…

Peki bunlar aslında ne anlama geliyor? Ya da biz neler hayal ederken nelerle karşılaşıyoruz? İşte bu sorulardan yola çıkarak, One-Minute Book Reviews sitesinden Janice Harayda, sektördeki insanlardan Twitter üzerinden tüm bu yayıncı terimlerinin deşifre edilmesini istiyor ve ortaya #pubcode hashtagi ile yayınlanmış enfes mizahi cevaplar çıkıyor.

İşte o cevaplardan bazıları…

(William Shakespeare)

"Hikâye içine çekiyor": Çok iyi bardak altlığı olur.

(Don Linn - Yayın Danışmanı)

*

"Dili sade": Çok iddialı ifadeler yok.

(Mark Kohut - Yazar ve Danışman)

*

"İyi eleştiriler alan": Pek satmıyor.

(Peter Ginna – Yayıncı)

*

"Çıkış kitabı": Allah yardımcısı olsun

(Larry Hughes - Yayınevi Yöneticisi)

*

"Her türlü kategorizasyona meydan okuyor": Ne yaptığı hakkında yazarın bile hiçbir fikri yok.

(James Meader - Yayınevi Yöneticisi)

*

"Yaşadığımız zamanı yakalıyor": İki yıl önce yaşadığımız zamanları yakalıyor.

(Mark Athitakis – Eleştirmen)

*

"Okul için ideal": Çocuklar bunu okumak zorunda kalmadıkları sürece okumazlar.

(Linda White - Kitap Tanıtımcısı)

(J. R. R. Tolkien)

"J.R.R. Tolkien’in görkemli geleneğini sürdürüyor": Kitapta cüceler var.

(Jason Pinter – Yazar)

*

"Kendine has bir dili var": Editör kontrolünden geçseymiş iyiymiş.

*

"Heyecanlı": İçinde aklı başında bir şey yok.

(William Preston - İngilizce Öğretmeni)

*

"Destansı": Çok uzun.

(Sheila O’Flanagan – Yazar)

*

"Erotik": Porno.

(Peter Ginna - Yayıncı)

*

"Etnik edebiyat": Beyaz olmayan biri tarafından yazılmış.

(Rich Villar, Yayınevi Yöneticisi)

*

"İlgi çekici": Sayfaları hızla çevirdim; ama aslında kitabı okumadım.

(Sarah Weinman - Edebiyat Eleştirmeni)

*

"Cesur bir sokak masalı": Mahalleli siyah yazar. Kaçın!

(Bir edebiyat öğrencisi)

"İnce işlenmiş bir metin": Sözcüklerin yarısının ne anlama geldiğini bilmiyorum.

(Jennifer Weiner – Yazar)

*

"Edebi": Olay örgüsü yok.

(Mark Kohut - Yazar ve danışman)

(Ernest Hemingway)

"Uzun süredir beklenen": Geç kalmış.

(Jan Harayda - Yazar ve Editör)

*

"Lirik": Pek fazla bir şey olmuyor.

(Peter Ginna – Yayıncı)

*

"Özenle araştırılmış": Çok fazla dipnot var.

(Larry Hughes – Yayıncı)

*

"Anı": Aksi ispatlanana dek kurgu değil.

(Larry Hughes – Yayıncı)

*

"Novella": Büyük fontlu kısa öykü.

(Larry Hughes – Yayıncı)

*

"Acıklı": Bu kadar kötü yazmak insanı ağlatıyor.

(Drew Goodman - Yazar ve Sosyal Medya Analisti)

*

"Günceli yakalıyor": Orijinal bir kurgusu yok.

(Jacqueline Deval - Yazar ve Yayıncı)

*

"Çok eğlenceli": Kaotik.

(Peter Ginna – Yayıncı)

*

"Duygusal": Yumuşak porno.

(Peter Ginna – Yayıncı)

*

"Çarpıcı": Baş karakter ölüyor.

(Mark Athitakis – Eleştirmen)

*

"Provokatif": Irklar ya da dinle ilgili.

(Mark Athitakis – Eleştirmen)

*

"Ümit veren": Çok fazla kusur var; ama görmezden gelinebilir.

(Mark Athitakis – Eleştirmen)

(William Faulkner)

"Cesur": Çok fazla küfür var.

(Isabel Kaplan – Yazar)

*

"İleriyi gören": Yanlışlığı henüz kanıtlanmadı.

(Isabel Anders – Yazar)

*

"Bir kuşağın sesi": Demode.

(Mark Kohut - Yazar ve Danışman)

*

"Ağır": Bu canavarı sürekli yanımda taşıyorum; ama hâlâ bitiremedim.

(Emily Nussbaum – Eleştirmen)

*

"Hayal gücünün sınırlarını zorluyor": Yazarın kafası iyiymiş.

(Simon McNeil – Yazar)

*

"Takip edilmesi gereken bir yazar": Gerçekten okumak isteyeceğiniz bir yazar değil.

(Jan Harayda - Yazar ve Editör)

*

"Geniş aile hikayesi": Anneniz bunu sevebilir.

(Mark Kohut – Yayıncı)

*

"Amerika için ‘uyan’ alarmı": Önceki hükümette yer alan bir yazardan huysuz, sert bir eleştiri.

(Gary Krist - Gazeteci ve Yazar)

*

"Katmanlı bir anlatım": Atlayarak okumaktan ya da hızla göz gezdirmekten çekinmeyin.

(Nancy Pate - Yazar ve Editör)

*

"Dokunaklı": Bir şey dokundu. Yediğim yemek de olabilir, kitap da.

(Jennifer Weiner – Yazar)

*

"Uzun süre konuşulacak": Hemen şimdi okumanıza gerek yok.

(Mark Kohut - Yazar ve Yayıncı)

*

"Büyüleyici": Metni etkileyici bulup, olan biten bir şey olmadığını fark etmeyeceğinizi umuyoruz.

(Miss Bennet – Editör)

*

"Yazarın sıkı hayranları": Anne ve eş.

(Mat Johnson – Yazar)

(F. Scott Fitzgerald)

"Orijinal bir romantik komedi": Sonunda kadın karaktere araba çarpar. Bir erkek sürücü tarafından.

(Phillipa Ashley – Yazar)

*

"Aklınızdan çıkaramayacaksanız": Aylardır başucumda duruyor ve hâlâ bitiremedim.

(Sara Eckel – Eleştirmen)

*

"Sıcacık bir öykü": Ana karakter bir köpek, yaşlı bir adam ya da ikisi birden.

(Katha Pollitt - Şair ve Köşe Yazarı)

*

"Tarihi bir roman": Amerika’da geçiyorsa toz, çayırlar ve soluk renkli kıyafetler; İtalya’da geçiyorsa zehir ve entrika, İngiltere’de geçiyorsa seks, güzel kıyafetler ve kelle uçurma.

(Jennifer Weltz - Yazar Ajanı)

*

"Hemingwayvari": Kısa cümleler…

(Arthur Phillips – Yazar)

*

"Faulknervari": Uzun cümleler…

(Arthur Phillips – Yazar)

*

"Fitzgeraldvari": Pişmanlık, özlem, zengin insanlar…

(Arthur Phillips – Yazar)

"Pulitzer adayı": Yayıncı 50 dolarlık başvuru ücretini ödedi.

(Mat Johnson – Romancı)

*

"Güçlü": Entrika dolu, bir yargısı var.

(Mark Kohut – Yazar)

*

"Alışılmadık": Beklediğinizden kısa, büyük harf kullanılmamış.

(Tamara Paulin – Yazar)

*

"Shakespearvari": Herkes ölür, vay be, aynı Hamlet gibi.

(Mark Kohut – Yazar)

*

"İnsanlık halleri üzerine heyecan uyandıran bir yaklaşım": Duygular üzerine bir erkek tarafından yazılmış bir kitap.

(Sara Eckel – Eleştirmen)

Kaynak: Sel Yayıncılık

Damla Karakuş

Instagram: biyografivekitap