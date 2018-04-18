haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
SEVGİLİ KÜÇÜĞÜM
Ben ve Claire mükemmel bir çiftti, en azından öyle görünüyorlardı. Oysa her şey göründüğü gibi değildi… Romily yıllardır en yakın arkadaşı Ben ve eşi Claire'ın bir çocuk sahibi olmaya çalışmalarını seyretmek zorunda kalmış ve sonunda onlara geri çeviremeyecekleri bir teklif sunmuştu: Onlara hayalini kurdukları tek şeyi verecek, taşıyıcı anne olacaktı.
Sevgili Küçüğüm
Julie Cohen
Çev.: Nur Küçük
Yabancı Yay.
S.: 424
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COĞRAFYA MAHKUMLARI
Coğrafi şartlar tüm liderleri kısıtlar. Siyasi ve diplomatik tercihler, dağlar, nehirler, denizler ve binalarla şekillenir. Evet, küresel olayları takip etmek için insanları, fikirleri ve eylemleri anlamalısınız, ama coğrafi şartlardan haberiniz yoksa resmin bütününü asla göremezsiniz...
Coğrafya Mahkumları
Tim Marshall
Çev.: Mert Doğruer
Epsilon Yay.
S.: 289
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FASA FİSO
Şarkılarıyla rock müziğe damgasını vuran Teoman bu defa kendi hayatına dair hikâyelerini anlatıyor. Çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntılar da anılara eşlik ediyor.
Fasa Fiso
Teoman
Hep Kitap
S.: 252
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AKŞAMLAR
Gerard Reve yazdıklarıyla ülkesinde pek çok kez tartışmalara yol açan bir yazar. Günlük hayatın sıradan zaferlerini, yaralarını ve bıktırıcı anlarını zifir gibi bir komediyle büyüleyici hale getiren Akşamlar ise savaş sonrası Hollanda edebiyatına önderlik etmiş, Reve’nin sinik mizahıyla harmanlanmış zekâ dolu, derin güzelliklere gebe bir roman.
Akşamlar - Bir Kış Hikayesi
Gerard Reve
Çev.: Erhan Güler
Kırmızı Kedi
S.: 288
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SEKİZİNCİ HAYAT
Gürcistan, yıl 1900: fabrikatör kızı Stasia’nın doğumuyla birlikte altı kuşak ve olağanüstü sekiz yaşamdan oluşacak bir aile destanının tohumları atılır. Stasia refah dolu bir ailede yetişir. Sovyet Devrimi ile birlikte altüst olan yaşamının ayrıntılarını 2006 yılının Almanya’sında aynı aileden küçük Brilka dinleyecektir. Küçük kıza anlatılan, kıpkızıl bir yüzyıl içinde savrulan yaşamların iç burkan ve yürek yakan ayrıntılarıdır.
Sekizinci Hayat
Nino Haratischwili
Çev.: Etem Levent Bakaç
Aylak Adam
S.: 792
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BABAM GİDERKEN
Hastalık ve sağlığın anlamına, yaşamın doğasına ve absürtlüğüne dair bu incelikli romanla, Venezuelalı yazar Alberto Barrera Tyszka bizleri derin ve felsefi bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
Babam Giderken
Alberto Barrera Tyszka
Çev.: Seda Çıngay Mellor
Kafka Yay.
S.: 172
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Damla Karakuş