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Haftanın önerileri

Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?

Özel Haber | 18.04.2018 - 18:23..
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Haftanın önerileri

haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

Haftanın önerileri

SEVGİLİ KÜÇÜĞÜM

Ben ve Claire mükemmel bir çiftti, en azından öyle görünüyorlardı. Oysa her şey göründüğü gibi değildi… Romily yıllardır en yakın arkadaşı Ben ve eşi Claire'ın bir çocuk sahibi olmaya çalışmalarını seyretmek zorunda kalmış ve sonunda onlara geri çeviremeyecekleri bir teklif sunmuştu: Onlara hayalini kurdukları tek şeyi verecek, taşıyıcı anne olacaktı.

Sevgili Küçüğüm

Julie Cohen

Çev.: Nur Küçük

Yabancı Yay.

S.: 424

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın önerileri

COĞRAFYA MAHKUMLARI

Coğrafi şartlar tüm liderleri kısıtlar. Siyasi ve diplomatik tercihler, dağlar, nehirler, denizler ve binalarla şekillenir. Evet, küresel olayları takip etmek için insanları, fikirleri ve eylemleri anlamalısınız, ama coğrafi şartlardan haberiniz yoksa resmin bütününü asla göremezsiniz...

Coğrafya Mahkumları

Tim Marshall

Çev.: Mert Doğruer

Epsilon Yay.

S.: 289

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

FASA FİSO

Şarkılarıyla rock müziğe damgasını vuran Teoman bu defa kendi hayatına dair hikâyelerini anlatıyor. Çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntılar da anılara eşlik ediyor.

Fasa Fiso

Teoman

Hep Kitap

S.: 252

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

AKŞAMLAR

Gerard Reve yazdıklarıyla ülkesinde pek çok kez tartışmalara yol açan bir yazar. Günlük hayatın sıradan zaferlerini, yaralarını ve bıktırıcı anlarını zifir gibi bir komediyle büyüleyici hale getiren Akşamlar ise savaş sonrası Hollanda edebiyatına önderlik etmiş, Reve’nin sinik mizahıyla harmanlanmış zekâ dolu, derin güzelliklere gebe bir roman.

Akşamlar - Bir Kış Hikayesi

Gerard Reve

Çev.: Erhan Güler

Kırmızı Kedi

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

SEKİZİNCİ HAYAT

Gürcistan, yıl 1900: fabrikatör kızı Stasia’nın doğumuyla birlikte altı kuşak ve olağanüstü sekiz yaşamdan oluşacak bir aile destanının tohumları atılır. Stasia refah dolu bir ailede yetişir. Sovyet Devrimi ile birlikte altüst olan yaşamının ayrıntılarını 2006 yılının Almanya’sında aynı aileden küçük Brilka dinleyecektir. Küçük kıza anlatılan, kıpkızıl bir yüzyıl içinde savrulan yaşamların iç burkan ve yürek yakan ayrıntılarıdır.

Sekizinci Hayat

Nino Haratischwili

Çev.: Etem Levent Bakaç

Aylak Adam

S.: 792

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

BABAM GİDERKEN

Hastalık ve sağlığın anlamına, yaşamın doğasına ve absürtlüğüne dair bu incelikli romanla, Venezuelalı yazar Alberto Barrera Tyszka bizleri derin ve felsefi bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Babam Giderken

Alberto Barrera Tyszka

Çev.: Seda Çıngay Mellor

Kafka Yay.

S.: 172

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]



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