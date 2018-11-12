Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KİNYAS VE KAYRA

Türkçe yeraltı edebiyatının ilk örneği sayılan roman, modern hayatın her bireyde şiddetle uyandırdığı "basıp gitme" arzusunu gerçekleştiren, uyuşturucu satıp adam öldüren, şantaj yapan ve adlarını kendileri seçen iki arkadaş olan "Kinyas ile Kayra"nın başından geçenleri anlatır.

Kinyas ve Kayra - 18. Yıl Resimli Özel Baskı

Hakan Günday

Doğan Kitap

S.: 448

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KÜÇÜK PRENSES

Sara, 19. yüzyılın sonlarında Hindistan’da, bir İngiliz subayın kızı olarak doğar. Çok küçükken annesini kaybeder ve hizmetçilerin eksik olmadığı bir evde prensesler gibi büyür... Ancak Hindistan’dan gelen kötü bir haberle Sara’nın tüm hayatı bir anda altüst olacaktır.

Küçük Prenses

Frances Hodgson Burnett

Çev.: Sevgi Atlıhan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 88

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SIRADAN BİR GÜN

Sıradan bir gün size bazen kişisel gelişim kitaplarında yazanlardan fazlasını öğretir. Takma isimle kişisel gelişim kitapları yazan Armağan Gündoğdu’nun hikâyesi bu. Yekta Kopan’ın kaleminden sahte kimlikler, yalanlar ve hesaplaşmalar üstüne sürprizlerle dolu bir roman.

Sıradan Bir Gün

Yekta Kopan

Can Yay.

S.: 184

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GUTANA

Önce anne, sonra 16 yıl kanserle mücadele eden bir kadın… Sol göğsümü bir amazon kadını misali adeta yıllar yılı savaşmak için kaybetmişim... Organlarımı birer birer toprağa versem de mücadeleden asla vazgeçmedim.

Gutana - Mucizedir Yaşamak

Gülçin Uysal Tahiroğlu

Alfa Yay.

S.: 133

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KUŞ EVİ

Kuş Evi, kuşların yoldaşlığını insanlarınkine tercih eden Gwendolen (nam-ı diğer Len) Howard’ın (1894-1973) gerçek yaşamöyküsünü konu ediyor.

Kuş Evi

Eva Meijer

Çev.: Gül Özlen

Nebula Yay.

S.: 248

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MUMİYO

Mumiyo, başta Rusya olmak üzere eski Sovyet ülkelerinde bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Aslında tek bir hastalığa karşı kullanılmak yerine hem koruyucu hekimlikte hem de tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılmıştır. Bu minik kitapçık, Mumiyo'nun nasıl kullanılması gerektiğini, nelere yaradığını içeriyor.

Yüksek Dağlardan Gelen Şifa: Mumiyo

M. Ender Saraç

Hayykitap

S.: 32

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KALP GİDİNCE

ABD’deki ekonomik krizde işsiz ve evsiz kalıp arabalarında yaşamaya çalışan Chairmaine ve Stan kendilerine yeni bir yaşam vaat eden Pozitron Projesi’nin ilanını görürler... George Orwell’in 1984’ünün hüküm sürdüğü Pozitron’da en önemli projelerden biri insan beynindeki sevgi anlayışını yok edip insanlara sevmeyi değil boyun eğmeyi öğretmektir.



Kalp Gidince

Margaret Atwood

Çev.: Sıla Okur

Doğan Kitap

S.: 400

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ORSİNYA ÖYKÜLERİ

Orsinya… ortaçağ kalelerinin, surlarla çevrili şehirlerin ve kadim tanrıların mesken tuttuğu dağlara uzanan tren raylarının diyarı. Hayatın sert, düşlerin kırılgan ve bilinmedik güçlerin parçalamaya çalıştığı halkın akıl bütünlüğünü yitirmeme uğraşı verdikleri bir ülke burası.

Orsinya Öyküleri

Ursula K. Le Guin

Çev.: Çiğdem Erkal

İthaki Yay.

S.: 224

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GEZEGENİN TAMAHKAR ÇOCUKLARI

Gezegenin Tamahkâr Çocukları, aç karnına köy köy gezen gençleri, sanayideki dükkânın çekme katında gizlice yapılan tabelaları, kavuşamadığın fakat artık pek de özlemediğin o kızın hayatını anlatıyor...

Gezegenin Tamahkar Çocukları

Mustafa Akar

Turkuvaz Kitap

S.: 104

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PATLAYAN KUYRUKLUYILDIZLAR

Bu küçük seçkide Franz Held, Oskar Panizza ve Paul Scheerbart gibi öncü ekspresyonistlerden Gustav Meyrink, Franz Kafka ve Robert Musil gibi tanınmış yazarlara uzanan bir yelpazede ekspresyonist edebiyatın tadımlık örneklerini bulacaksınız.



Patlayan Kuyrukluyıldızlar

Kolektif

Çev.: Zehra Aksu Yılmazer

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 96

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Damla Karakuş

[email protected]

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