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94’lük Faslı havalimanında kayboldu, kızları panik oldu

Fas’a gitmek için uçak saatini bekleyen Brahım El Mohtıje, Atatürk Havalimanı’nda kaybolunca kızları panik oldu. Baba, otoparkta bulundu.

02.05.2017 - 16:27
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Fas uyruklu 94 yaşındaki Brahım El Mohtıje ve kızları Rukiye, Zara ve Halime bir hafta İstanbul’u gezdikten sonra ülkelerine dönmek için Atatürk Havalimanı’na geldi. Mohtıje ve kızları Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı’nda uçuş saatini beklemeye başladı. Bu sırada 94 yaşındaki Brahım El Mohtıje bir anda ortadan kaybolunca kızları Rukiye, Zara ve Halime Mohtije paniğe kapıldı.

94’lük Faslı havalimanında kayboldu, kızları panik oldu

OTOPARKTA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri kaybolan babalarının eşkali hakkında bilgi aldı. Ekiplerin Atatürk Havalimanı’nda kısa sürede yaptığı araştırma sonucunda baba Brahım El MohtIje’yi otoparkta buldu. Polis ekipleri tarafından terminale getirilen babasını gören kızları göz yaşlarına hakim olamadı. Mohtije ailesi babasını bulan polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

94’lük Faslı havalimanında kayboldu, kızları panik oldu

94’lük Faslı havalimanında kayboldu, kızları panik oldu

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