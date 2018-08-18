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Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İHA | 18.08.2018 - 15:55..
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9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin dün mesai bitimiyle birlikte başlamasının ardından Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinden itibaren başlayan yolcu yoğunluğu, tatilin birinci gününde de devam etti.

Tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden binlerce yolcu, sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı’nın İç ve Dış Hatlar Terminalleri’nde yoğunluğa neden oldu.

KONTUAR VE PASAPORT NOKTALARINDA YOĞUNLUK

Terminallerin girişindeki güvenlik kontrol noktalarından itibaren başlayan yoğunluk, biletleme işlemlerinin gerçekleştirildiği check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında da devam etti.

Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Gün içerisinde uçuşların yoğun olduğu dakikalarda aşırı talep nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, havalimanında görevli personeller de tüm işlem noktalarını açık tutarak bekleme sürelerini en aza indirmeye çalıştı.

6 BİNİN ÜZERİNDE SEFERLE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Kurban Bayramı dolayısıyla artan uçuş talebini karşılamak isteyen havayolu şirketleri de başta yurtiçi ve yurtdışındaki tatil destinasyonları olmak üzere çok sayıda destinasyona ek seferler düzenlemişti.

Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

THY 164 EK SEFER KOYDU

Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da bayram için toplam 164 ek sefer koymuştu. THY, arefe gününe kadar gerçekleştireceği toplam 6 bin 95 sefer ile yurtiçi ve yurtdışında bir milyon yolcu taşıyacak.

THY, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak. THY'nin bu süreçte 9 günlük bayram tatili nedeniyle Antalya'ya 49, Bodrum'a 51, Dalaman'a 35, Trabzon'a 15, Beyrut'a 8, Cenevre'ye 2, Podgorica'ya ise 4 ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

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