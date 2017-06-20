taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.808
USD
3,5219
EURO
3,9265
ALTIN
141,23
PETR
47,0200

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Yüksekova'da polisin yaptığı operasyonlarda 19 kilo 580 gram esrar, 4 kilo 143 gram metamfetamin ele geçirildi.

20.06.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'nde T.K.'nın evinde arama yapıldı.

19 KİLO ESRAR, 4 KLİO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 580 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Yüksekova İlçesi Numune uygulama noktasında ise bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 4 kilo 143 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 7 bin 315 TL para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
Moldova uyruklu kadın Ramazan'da Müslüman oldu
Moldova uyruklu Eujenia Petcu, müftü İsmail İpek tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirdi.
İran plakalı TIR'ların köprü uyanıklığı
İran'dan Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan İran plakalı TIR'lar yasak olduğu halde FSM'yi kullanıp Asya'dan Avrupa'ya geçti.
Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu
Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 3 katlı sığınak bulundu. Ayrıca 1 ton 255 kg esrar ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

138
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

137
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

44
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

54
Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

349
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

34
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM