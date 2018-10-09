MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında terör örgütü PKK'nın 5 terörist başını sayarak "Başlarına çuval geçirilerek getirilmesi gerektiğini" söyledi.

Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal'ın isimlerini sayan Bahçeli, "Döktükleri kanın hesabı sorulmalıdır." diye konuştu.

"ŞEREFSİZLERİN KAFALARI ÇUVALA SOKULUP GETİRİLMELİ"

Bahçeli, "Madem dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal'dan müteşekkil beşli katil grubunun ve çete başlarının hakkından gelmek, döktükleri kanların hesabını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır?

Yılanın başı kopartılırsa bedeni çürüyecektir. Türk devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında taşımaktadır. Bizde yiğitlik yapacak deli de çoktur, veli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür." diye konuştu.

Bahçeli 5 terörist başını saydı: Başlarına çuval geçirip getirelim ViDEO



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"TÜRK MİLLETİ TERÖRE BOYUN EĞMEYECEKTİR"

"Bir eli ile selam verip bir eliyle silah tutuşturanlar insanlık düşmanı hainlerdir. Terör faaliyetlerine hizmet edenler karanlık odaklardır. Türkiye'yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını sananlar kişiliksizlerdir. Hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun başarısız kalmaya mahkumdur. Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir.

"ŞEHİT VERDİĞİMİZ HER EVLADIMIZ YÜREKLERİMİZİ KAVURUYOR"

Elbette vatan müdafasında şehit verdiğimiz her evladımız yüreklerimizi kavuruyor. Hepimiz şehitlerimiz yasını tutuyoruz. Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir.

"UZMAN ÇAVUŞLARIN ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLMELİ"

Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanşar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz.

"TERÖRİSTLERİN BULUNARAK İMHA EDİLMELERİ MİLLİ GÖREVDİR"

Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal'dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır.

Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

"KANDİL'LE SINIRLI KALMAMALIYIZ"

Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk Devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

"TÜRK DEVLETİNE DÜŞEN HAZIR ÇUKUR KAZILMIŞKEN TERÖRİSTLERİ ORAYA GÖMMEKTİR"

Hani Münbiç'i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? ABD, YPG'li teröristlere neden tepkisizdir. Madem Münbiç'te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti'ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristlerin alayını oraya gömmektir.

"ABD TÜRKİYE'Yİ TEK KULLANIMLIK POŞET ÇAY GİBİ KULLANDIĞI ÜLKELERLE KARIŞTIRMASIN"

ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trum gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman'da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir. ABD, Türkiye'yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın.





"KRAL SELMAN'A SÖYLEDİĞİ SÖZLER SKANDALDIR"

Altını çizmek isterim ki, Kral Selman'a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.

"CEMAL KAŞIKÇI'NIN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ"

Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir.

Konu sadece Papaz değildir. Kıvılcıma bakarken, yangını ihmal etmeyelim. Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyu açmayı hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emrini verdiler. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını kur ile almaya teşebbüş ettiler. 12 Ağustos gecesi kudurmuş gibi saldırdılar. Para oyunlarını seferber ettiler. Kur silahını çektiler. Amaç ekonominin surlarını yıkarak sosyal çözülmeyi sağlamak.

Sokağı adres gösteren işbirlikçileri harekete geçirmek istiyorlar. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür Trump'ın Twitter'dan destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara'da bozuldu. Hep söyledim, söylüyorum. Mesele çok yedim, az yedim meselesi değildir. Mesele vatandır. Parti olarak işin kolayına kaçar, her eleştiriyi yapardık. Siyasal rantın basitliğine heves ederdik. Ülke yansın der, ne kazanacağımıza bakardık. Önce millet iradesi ile hayale yelken açmıyoruz.

"MCKINSEY YENİ BİR IMF DEĞİL"

McKinsey müdafasının bize düşmeyeceğini, yeni bir IMF olmadığını söyledik. Bre zır cahiller! Mckinsey birçok ülkede danışmanlık veren bir şirkettir. İster uygular, isterseniz teşekkür eder geri gönderirsiniz. McKinsey'e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir.

Duyunu umumiye derseniz, hastalıklı olduğunuzu, tarih sahnesinden çekildiğinizi, Türklükle bağınızın kalmadığını söylersiniz. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, olamaz. İP'sizi sapsızı, HDP'si, CHP'si dertlerini Cibali Karakolu'na anlatsınlar.

"SİYASİ DON KİŞOT'LAR"

Don Kişot, yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırırdı. Siyasi Don Kişotların da ilkeleri, çizgileri yoktur. Siyasi Don Kişot'lar çıkarları kimi işaret ederse ona düğme iliklerler.

İP Genel Başkanı'nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu şahıs MHP'ye nifak tohumları fırlatmış, zehir kusmuştur. İYİ Parti Genel Başkanı'nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır.

Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye'nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur. Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet decen çıkacaktır, çıkmıştır da.

Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz diyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır."

