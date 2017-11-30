Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

Yapı Kredi Yayınları yayımladığı üç yeni kitabı okuyucularının beğenisine sundu. Paul Robert Magocsi'nin Şu Mübarek Topraklar, Tony Judt'un Olguler Değişince (Deneme) kitaplarının yanı sıra çocukları da unutmayan yayınevi Geronimo Stilton'nun kaleminden çıkan Hayal Krallığı kitabı da raflarda yerini alan bir diğer eser. Ensonhaber Kitap Sayfası olarak, kitapları siz okurlar için bir araya getirdik.

TONY JUDT - OLGULAR DEĞİŞİNCE

Olgular Değişince ise, 2010’da aramızdan ayrılan Judt’un 1995-2010 arasında kaleme aldığı ufuk açıcı denemelerini bir araya getiriyor.

Savaş Sonrası, 1945 Sonrası Avrupa Tarihi, Kötülük Kol Gezerken, Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler, ve Anılar Şalesi, Avrupa tarihi alanında en önemli otoritelerden biri sayılan Tony Judt’un daha önce Türkçede yayımlanmış çalışmaları.

PAUL ROBERT MAGOCSİ - ŞU MÜBAREK TOPRAKLAR





Kırım, tarih öncesi dönemden beri Güney Ukrayna’nın bozkırlarla kaplı hinterlandı­nı Karadeniz’e ve ötesine bağlayan bir geçiş bölgesi olmuştur. Yüzyıllar boyunca Osmanlı ve Rus imparatorluklarının, sonrasında da Sovyetler Birliği ve Ukrayna devletinin parçası olan Kırım’ın tarihi, ev sahipliği yaptığı kültür­lerin ve halkların izlerinden de anlaşılacağı üzere, çok daha gerilere uzanır: Antik Yunanlar, Gotlar, Bizanslılar, Moğollar, Ruslar ve en önemlisi Kırım Tatarları bu topraklarda yaşamıştır.

BİR MEDENİYETİN ÖYKÜSÜ

Tarih ve siyaset bilimi profesörü Paul Robert Magocsi, bölgeyle ilgili şimdiye kadar yazılmış en temel ve güncel metin olan Şu Mübarek Topraklar’da, üç bin yılı aşkın zamandır Kırım’ın bozkırlarına, dağlarına ve deniz kıyılarına akın eden bu toprak­larda yaşamış halkları ve yarattıkları medeniyetlerin hikâyesini görseller eşliğinde anlatıyor.

“Umuyorum ki bu kitap Türkiyeli okurlara kendi ülkelerinin tarihsel jeopolitik alanını (Karadeniz ve çevresindeki tüm topraklardan bahsediyorum) daha iyi anlamalarında yardımcı olacaktır.”

Paul Robert Magocsi

GERONİMO STİLTON - HAYAL KRALLIĞI

Geronimo Stilton ve bilge rehberi Kurbağa Yazınus Yazıcıyus’la macera dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Cadılar, Sirenler, Ejderler, Cüce Cinler, Yer Cüceleri, Devler hatta Tekboynuzlar,Troller ve Kurtadamlarla karşılaşmaya hazır mısınız? Pekiya Gökkuşağı Ejderi’yle uçma fikri nasıl geliyor kulağınıza?

STİLTON'NUN TEHLİKELİ VE EĞLENCELİ MACERASI

Geronimo Stilton’un çok ama çok önemli bir görevi var: Periler Kraliçesi’ni kurtarmak! Geronimo’nun bu önemli görevi başarıyla yerine getirebilmesi için Hayal Krallığı’ndaki inanılmaz tehlikelerle mücadele etmesi, zorlu yolculuk koşullarına katlanması, üstün zekâsını kullanması,cesaretiyle, hayal gücüyle, sabrıyla ve harika hikâyeleriyle karşısına çıkan kötücül yaratıkları alt etmesi gerek.Sevgi, dostluk, dürüstlük, hayal gücü ve biraz da cesaretiniz varsa Geronimo Stilton ve Hayal Yoldaşlığı’na katılmak için hemen yola çıkabilirsiniz. Oraya nasıl mı gideceksiniz?

Tabii ki hayal gücünüzle.

Hayallerimiz olmasa, ne kadar sıkıcı bir yer olurdu dünya!

Bütün dünyada milyonlarca meraklısı olan Geronimo Stilton kitaplarından “Hayal Krallığı” dizisi Filiz Özdem’in çevirdiği Hayal Krallığı - İlk Yolculuk kitabıyla başlıyor.

Kitapları satın almak için linki tıklayın:

İDEFİX

Kİtap sayfası için iletişim: [email protected]