Türkiye’de milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş öncesindeki son sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı.

İKİNCİ AŞAMA LYS

YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı olan LYS‘ye girmeye, 'barajı aşarak' (180 puan) hak kazandırır ve LYS puanının %40’ını oluşturur.

LYS NE ZAMAN

YGS'den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak.

LYS 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak.

Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri , aynı gün saat 14.30’da uygulanacak LYS-5 Yabancı Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya izleyecek.

YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

YGS’de doğru cevap verilen soru sayısından yanlış cevap verilen soru sayısı çıkartılacak ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani her 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

Bu işlemin ardından son sınıfta okumakta olan adayların ilgili test üzerinden aldıkları ham puan kullanılarak testin ortalaması ve standart sapması bulunacak. Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanılıp tüm adaylar için ortalaması 50 olan ve standart sapması 10 olan standart puanların hesaplaması yapılacak. Sınav sonrasında ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından iptal kararı verilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanacak ve puanlama yapılacak. Daha sonra ise hesaplanmış olan standart puanlar ile ÖSYS kılavuzunda yer alan Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak sınava giren adayların ağırlıklı YGS puanlarının hesaplama işlemi yapılacak.

Ağırlıklı YGS puanlarından her bir tanesi kendi içerisinde en küçüğü 100 puan ve en büyüğü 500 puana dönüştürülecektir. Böylece YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır.