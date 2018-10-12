Dünya Dilleri Kütüphanesi'nde 26 dilde 5 bin kitap

Kütüphaneden Antalya Göç İdaresi Misafirhanesi'nde bekleyen yabancılar için de 500 kitap gönderildi.

Manavgat'ta yerleşik yabancıların kitap okuma ihtiyaçlarını karşılamak için 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında, ilçedeki turizm dernekleri ve otellerin katkısıyla İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde 'Dünya Dilleri Kütüphanesi' oluşturuldu.

Açılışı Aralık 2016'da yapılan kütüphaneye bugüne kadar 26 dilde kitap bağışı yapıldı.

5 BİN KİTAP

Roman, hikaye ve dini kitap başta olmak üzere pek çok türde kitap dillerine göre tasnif edilerek ayrıldı. Kütüphanede en fazla Almanca olmak üzere Rusça, İspanyolca, Norveççe ve Japonca başta toplam 5 bin 500 kitap yer alıyor.

Kitaplardan 500'ü gelen talep üzerine Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gönderilen kitapları, Göç İdaresinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen yabancıların vakit geçirmesi için okumaları amacıyla verildiği belirtildi.

"HER DİLDE KİTAP BULMAK ÇOK İYİ"

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) üyelerinden ilçede yerleşik yaşayan Rus asıllı Maria Özgüneş, 10 yıldır ilçede olduğunu belirterek, "Böyle bir kütüphane olduğunu duydum ama daha önceden hiç gelmedim. Bu benim ilk gelişim. Bu kadar çok kitap olduğuna çok şaşırdım. Ben çok kitap okumayı seviyorum. Biz burada yabancıyız, bizim için Rusça kitap, İngilizce kitap bulmak çok zor. Burada her dilden kitabı bulmak çok iyi" dedi.

"BU KÜTÜPHANE ÇOK HARİKA"

Rus asıllı Maria Kalaycı da Manavgat'ta çok sayıda yerleşik yabancı olduğunu hatırlatırken, "Bu kütüphane çok harika. Manavgat'ta çok insanlar var, çok yabancılar var. Bizim için çok önemli. Yabancı bir ülkede kendi dilimizde kitaplar bulmak çok güzel. Bu kütüphaneyi hiç duymamıştım. Burası bizim için çok iyi" diye konuştu.