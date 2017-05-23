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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki saldırıyı kınadı

İngiltere'de düzenlenen kanlı saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörle mücadelede İngiltere'nin yanındayız" dedi.

23.05.2017 - 11:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, İngiltere'de düzenlenen kanlı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki saldırıyı kınadı

ERDOĞAN-GÜL YAN YANA

Mezuniyet törenine; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte katıldı. Erdoğan ile Gül yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'deki saldırıyı kınadı

TIP FAKÜLTESİ TAŞINIYOR

Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Yeni dönemde Çapa artık merkezde sadece poliklinik hizmeti verecek. Hasdal’da şehir hastaneleri projesinin benzerini uygulamaya koyacağız. Eğitim öğretimde öğrencilerimiz Hasdal’da olacak. 4 sene civarında oralar bitecektir.

"İNGİLTERE'DEKİ SALDIRIYI KINIYORUM"

Saldırıyı şiddetle kınıyorum. İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terörle mücadelede İngiltere'nin yanındayız.

"SEÇİLME YAŞINI 18'E DÜŞÜRDÜK"

Seçilme yaşını 18'e düşürdük. Artık her genç; muhtarlıktan milletvekilliğine seçilmle gelinen her göreve aday olabilecek. Bu gencimize güvenmektir.

Seçme ve seçilme yaşının 18 olması Avrupa'nın birçok ülkesinde var, bizde de var. Bu değişikliğin kağıt üzerinde olmadığını MKYK'da gösterdik."

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