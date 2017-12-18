taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Cumhurbaşkanı Erdoğan Theresa May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile bu akşam telefonda görüştü.

DHA | 18.12.2017 - 23:40..
  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alındı. İki lider, başta savunma sanayii olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin her alanda daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirttiler.

KUDÜS KRİZİ

Görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimiyle ortaya çıkan gerilimin bölge açısından endişe verici olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladılar.

ABD'NİN VETOSU

Görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı hazırlanmış olan karar tasarınının BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesine de değinildi.

İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve de sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkati çektiler. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerini daha da geliştirme konusunda mutabık kalındı.

İlginizi Çekebilir
CHP'li Didem Engin'den 2019 için iddialı çıkış
Meclis'te konuşan CHP'li vekil, partisini 2019'da iktidara taşıyacaklarını söyledi. AK Parti sıralarından "Sekiz seçim oldu.." tepkisi geldi.
Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı
Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde aday olsa Türkiye'den daha fazla oy toplayacağını söyledi.
Rıdvan Dilmen'den Deniz Gezmiş eleştirilerine yanıt
Futbol yorumcusu Dilmen, 'Recep Tayyip Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş'tir' sözlerine, başta MHP lideri Bahçeli olmak üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Aylin Nazlıaka CHP'ye dönmek istiyor
Hiçbir zaman partisinden kopmadığını ifade eden Aylin Nazlıaka, bu talihsiz sürecin yakında sona ereceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

67
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM