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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Politika faizi sabit kalırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizi 0.75 puan artırıldı

AA | 25.04.2018 - 13:58..
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi ve faiz kararı açıklandı.

75 BAZ PUANLIK ARTIŞ

TCMB politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit bırakırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranı 75 baz puan artırıldı.

GLP borç verme faizi yüzde 12.75'ten yüzde 13.5'e çıktı.

Piyasa beklentileri Merkez Bankası'nın GLP borç verme faizini 50 veya 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

DOLAR DÜŞTÜ

Bu kararla dolar kuru 4.0850 seviyesinden hızlı bir hareketle 4.05 seviyesine indi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,75’ten 13,5’e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeleryakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

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