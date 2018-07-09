Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
TOZ GİBİ YILDIZLAR
Nükleer felaketin Dünya’yı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk Serisi insanlığın, galaktik medeniyet ve ilk Galaktik İmparatorluk’un doğuşuna uzanan yolculuğunun başlangıcı...
Toz Gibi Yıldızlar - Galaktik İmparatorluk Serisi - 1
Isaac Asimov
Çev.: M. İhsan Tatari
S.: 272
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NEFRET OYUNU
Lucy Hutton ve Joshua Templeman birbirlerinden nefret ediyordu. Bu sadece hoşlanmamak ve birbirlerine katlanmak zorunda kalmak da değildi. Gerçekten nefret ediyorlardı. Ortak iki CEO’nun asistanları olarak karşılıklı çalışırken, duygularını pasif agresif yollarla birbirlerine göstermekten de hiç çekinmiyorlardı.
Nefret Oyunu
Sally Thorne
Çev.: Onur Kınacı Birler
Yabancı Yay.
S.: 384
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ADANA CUMHURİYET DÖNEMİ KAYNAKÇASI
Eserde araştırmacıların faydalanabileceği arşivler, Adana kütüphaneleri, Adana basın tarihi ile ilgili bilgiler ve Adana bibliyografyasına ulaşılabilir.
Adana Cumhuriyet Dönemi Kaynakçası
Tuğba Korhan
Gece Kitaplığı
S.: 155
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RUS SARAYINDA ON ÜÇ YIL
Gilliard’ın anılarına konu olan on üç yıl (1905-1918) belki de bütün imparatorluk tarihindeki en önemli zaman dilimlerinden biridir. Görevi nedeniyle aileyle bir arada geçirdiği bu yıllarda ailenin günlük yaşamını paylaşır, onlarla pek çok geziye katılır...
Rus Sarayında On Üç Yıl
Pierre Gilliard
Çev.: Alp Tümertekin
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 304
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İKİZ BEDENLER
Adli tabip Maura Isles’ın evinin önünde bulunan ceset, dedektif Jane Rizzoli dahil herkesi hayrete düşürür. Bir kurşunla öldürülen kadın, Maura’ya müthiş benzemektedir. DNA testi şaşırtıcı gerçeği doğrular: Ölen kadın gerçekten de Maura’nın ikiz kardeşidir.
İkiz Bedenler
Tess Gerritsen
Çev.: Özge Onan
Doğan Kitap
S.: 376
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PATİME ANLAT
Başarılı gençlik kitaplarıyla okurlarının kalbini kazanan Melinda Metz ilk yetişkin romanı Patime Anlat ile herkesi eğlenceli, sürükleyici bir maceraya davet ediyor.
Patime Anlat
Melinda Metz
Çev.: Esra Doğu
Hep Kitap
S.: 264
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BOZLAK
Bozlak, polisiyenin kıyılarında gezinen bir novella, bir köy hikâyesi. Konup konup havalanan kuşlar. Emirhan Dağkan G., bir ölüyle doğrulanan parçalanmışlığın hikâyesini, cayır cayır süren bir sessizliği anlatıyor.
Bozlak
Emirhan Dağkan G.
İletişim Yay.
S.: 180
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KORKU
Korku, “Ailenizi korumak için ne kadar ileri gidersiniz?” sorusunun cevabını ahlaki ve felsefi açıdan bir kez daha düşünmenize neden olacak, elinizden bırakamayacağınız bir roman.
Korku
Dirk Kurbjuweit
Çev.: Regaip Minareci
Hep Kitap
S.: 184
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YEDİ YIL
İsviçre’nin son yıllarda en çok konuşulan yazarlarından biri olan, eserleri otuz yedi dile çevrilen Peter Stamm akıl sır ermez insan doğasını, mutluluk ile bitmeyen imtihanımızı bir aşk üçgeni vesilesiyle resmederken ustalığını konuşturuyor. Yedi Yıl, modern hayatın çarkları arasında kendini keşfetmeyi geciktiren ruhları mercek altına alan farklı, çarpıcı ve cesur bir roman.
Yedi Yıl
Peter Stamm
Çev.: Regaip Minareci
Nebula Yay.
S.: 224
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AŞKIN SİHİRLİ FORMÜLÜ
İki dışlanmış dâhi, Sophia ve Joshua'nın dayanılmaz çekimlerinin gölgesinde çok zekice, komik ve sihirli hikayeleri...
Aşkın Sihirli Formülü
Melissa Keil
Çev.: Gizem Başaran
DEX Yay.
S.: 304
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Damla Karakuş