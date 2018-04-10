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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 11:57..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"ASKERİMİZLE DOĞDUK, ASKERİMİZLE YÜRÜYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş Kılıçdaroğlu. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

"AFRİN'DE 4 BİN 071 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 347, yurt içinde etkisiz hale getiren terörist sayısı ise 165.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 071.

Sandık önümüze geldiği zaman hesap sormaya var mıyız? Bu çalışarak olacak, kapı kapı dolaşarak olacak

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası nükleer santralin temelini Rusya lideri Putin ile attık.

"FETÖ'CÜLER NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR, BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Guta'da bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlik ağır ödeyeceklerdir.

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız.

Kosova'dan 6'sını aldık, Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor.

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