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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlayan tatbikatta bugün askerlere tanklarla ilgili eğitim verildi.

24.10.2017 - 15:54
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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ederken tatbikatta bugün askerlere tanklarla ilgili eğitim verildi.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor - FOTO GALERİ

TATBİKAT ÜÇÜNCÜ SAFHASINDA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

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