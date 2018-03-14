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Hakkari'de terör operasyonu

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 550 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

AA | 14.03.2018 - 20:05..
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz merkez Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 550 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 4 pil bloğu, 10 elektronik devre, uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen gözetleme kulübesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu


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