Kış kampına hazırlık rehberiniz

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Sıcak havaların ardından çadırını toplayıp, yas tutmaya mı başladın? Yoksa bütün kışı dört duvar arasında mı geçireceksin? Peki doğayla bir anlaşma yapmaya ne dersin? Çadırını kurmak için açık bir havaya ihtiyacın yok. Soğuk hava kampı, el değmemiş karla kaplı manzaralarda uyanıp, sabahın erken saatlerinde içini ısıtan kahveni hüpletmen için eşsiz bir mevsim. Karlı bir geceyi, çadırınla tanıştırmadan önce bu ipuçlarını izle. Yeterince odunla yola koyulduğun sürece, ısınmak hiç de zor değil.

SICAĞI PAKETLEYİN

Kış seyahatin için bir kamp yeri seçerken, önce beklentilerini belirlemelisin: nasıl bir ortam olmalı: Dağ mı, orman mı? Hangi malzemeleri kampa götürmelisin?.. gibi soruları cevaplakla başla. Soğuk hava kampının temel kuralı ‘sıcağı paketlemek’ olsa gerek. Seni ısıtacağını düşündüğün ne varsa, yanından eksik etme. Ve en önemlisi; dört mevsim uyku tulumun yoksa, kışın kamp da yok demektir.

OLMAZSA OLMAZ: UYKU TULUMU

Soğuk havalarla savaşabilecek bir uyku tulumu, prizsiz çalışan ısıtıcı bir soba ve ilk yardım çantası işini büyük ölçüde görecek. Evden ayrılmadan önce hepsinin çalışır durumda olduğundan emin olursan, İşte şimdi soğukla savaşmaya hazırsın!

KIŞ KAMPI KONTROL LİSTESİ

İnsanlar soğuk havalarda da kamp yapmayı gerçekten seviyorlar; sen de sevebilirsin. Başarılı bir kış kamp gezisinin anahtarı, doğru donanıma sahip olmak ve bilinçli hazırlanmaktan geçiyor. Şimdi, aşağıdaki kış kampı malzeme listesini kontrol edelim.

TEMEL MALZEMELER

İşini oldukça kolaylaştıracak bu liste ile yola çıktığında, kışın sert soğuğunda bile sıcak kalabileceğin bir kampa hazırsın demektir. Temel olarak alman gerekenlerin yanında, ekstra ihtiyaçlarını da listeye eklemeyi unutma.

SOĞUK HAVAYA KARŞI ALACAĞIN ÖNLEMLER

Kamp malzemeleri için ufak bir alışveriş yaparak başlayalım: Kamp sandalyeni, battaniye ve matını, alışveriş sitelerinden kampanyalı fiyatlarıyla bulabilirsin. Su geçirmez bir sırt çantasına bir tava, kupa bardak, el feneri, pil, çakı, kibrit, mum, ısıtıcı gibi materyalleri koyduğundan emin ol. İçini titreten sabah soğuğunu bile ısıtacak bir termosun da olmalı. Hazırlanması hızlı ve kolay olan yemekleri getir. Odun ateşin hiç sönmesin. Aydınlatma ve ekstra pilleri de paketledin mi? Devam edelim...

KOLAY KURUYAN EŞYALAR TERCİH ET

Gitmeden önce hava tahminlerini mutlaka kontrol etmelisin: Yüksek bir kesimde kış kampı yapmaktansa ormanlık alanları tercih etmende fayda var. Ani soğuk, fırtına, rüzgâr ya da tipi gibi hava koşullarına neden olacak bir sürpriz ile karşılaşmaman açısından oldukça önemli. Islanmak veya nemlenmek karlı bir ortamda kaçınılması zor bir olay: Sentetik, çabuk kuruyan iç çamaşırı ve giysileri tercih edersen problem olmaz. Pamuklu eldivenin ve yünlü çorapların da yanındaysa, soğuk havaları eşsiz kampınla utandıracaksın...

EN SEVDİĞİMİZ: KAMP ATEŞİ

Botlarının da sıcak ve su geçirmez olması gerekiyor. Profesyonel ısıtıcılardan ziyade, kampın en güzel sıcağı tenekede yanan odun ateşi olsa gerek. Mis gibi közde patatesler ateşin cızırtısında pişerken, bir yanda da çayın demlenir... Sucuklu yumurta mı? Olmazsa olmaz.

AÇ KALMA ÜŞÜRSÜN

Soğuk havalar vücudun ısınmasını sağlamak için ekstra kalori ister; iki gün diyetine ara vermen gerekebilir demek istiyorum. Kendini aç bırakmak, ekstra üşümene sebep olacak. İyi ve sıcacık bir gece uykusu için, sıcak çikolata ve bitkisel çaylar birebir. Sahlep de sütün yardımıyla mışıl mışıl uyutacak seni.

ÇADIR KURACAĞIN ALANI İYİ SEÇ

Çadırını nereye koyacağını seçerken zeminin düz olduğundan emin ol, hafif bir tepe varsa başın yokuşta kalsın; çim veya toprak gibi daha yumuşak bir zemin üzerine kurulman, daha rahat bir uyku için önemli. Tuvalete yapacağın yolculukların için tesislere yakın bir kamp alanı seç. Etrafında bir yerde bakkal veya market yoksa kamp alanına gelmeden önce alışveriş listeni tamamlamaya özen göster.

Şu fotoğrafa bakınca insanın içi ısınıyor; soğuk havalar şöyle bir fotoğrafa sahip olmana engel olmamalı...