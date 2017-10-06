Aamir Khan, Erdoğan'la görüştü

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, yeni filmi 'Secret Superstar'ın tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AAMİR KHAN İZDİHAMI

Bollywood yıldızı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak 4 Ekim'de Türkiye'ye gelmişti. Atatürk Havalimanı'nda Khan'ı birçok hayranı çiçeklerle karşıladı. Karşılama sırasında izdiham yaşanırken, Amir Khan, hayranlarının imza ve fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi.

KURTULMUŞ KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Khan, Ankara Palas'ta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Khan'a el yazması Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kabul ettiği Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan için "Türkiye'de kendisini ağırlamaktan, kendisiyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye hakkında güzel sözlerini dinlemekten de fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.