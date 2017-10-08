Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Bollywood yıldızı Aamir Khan, İstanbul'u gezmeye devam ediyor.

AAMİR KHAN SABIRLI ÇIKTI

Birçok etkinliğe katılan ve İstanbul'a hayranlığını ifade eden Khan, meşhur Maraş dondurmasını denemek istedi. Khan, dondurmanın tadına ustanın elinden baktı ama bu o kadar kolay olmadı.

Aamir Khan'ın Maraş dondurmacısıyla imtihanı- VİDEO

Dondurma ustasının adeta ilizyonu andıran dondurma servisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü yıldız, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak Türk dondurmasını beğendiğini ifade etti.