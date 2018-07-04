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AA'nın seçim sonuçlarındaki başarısı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin seçim sonuçları ile Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.

AA | 04.07.2018 - 20:12..
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AA'nın seçim sonuçlarındaki başarısı

YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 ve Doğu Perinçek yüzde 0,20 oya ulaştı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.

CHP yüzde 22,65 oy oranıyla 146, MHP yüzde 11,10 oy oranıyla 49, HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler,  YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.

AA'nın seçim sonuçlarındaki başarısı

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