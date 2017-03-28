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AB Adalet Divanı Rus şirketlerine yaptırımı onayladı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Rus şirketlerine uygulanan yaptırımın geçerli olduğuna hükmetti.

28.03.2017 - 12:55
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AB Adalet Divanı, Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in AB yaptırımlarına karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, "AB Konseyi tarafından Ukrayna'da yaşanan kriz karşısında Rosneft dahil Rus şirketlere yönelik alınan sınırlayıcı tedbirler geçerlidir." hükmüne vardı.

YAPTIRIMLAR HAYATA GEÇTİ

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve ortaya çıkan krizin ardından AB, Rusya'ya karşı önce şahısların mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı içeren, daha sonra da kurum ve sektörleri hedef alan yaptırımları hayata geçirdi. Bu kapsamda özel firmalar, şahıslar, bankacılık, enerji sektörü ve savunma sanayisi, yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Yaptırımlar ile bankacılık, enerji ve savunma sektörlerinde bazı Rus resmi kuruluşlarının AB'deki finans piyasa ve hizmetlerine erişimi sınırlandırılırken, petrol arama ve üretim alanlarında da bazı yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesine ambargo kondu.

ORTAK PROJELER ENGELLENDİ

Rusya'ya bazı askeri ekipmanların satışı da engellendi. AB yaptırım listesine, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 150 kişi eklendi. AB'nin Rusya'ya karşı uygulamakta olduğu yaptırımlarla, Rosneft'in dış finansman sağlaması ve Batılı şirketlerle ortak projeler geliştirilmesi engellenmiş oldu.

Rosneft, AB yaptırımları karşısında hukuki mücadele başlatmaya karar vermişti. Hisselerinin çoğunluğu Rusya'ya ait olan Rosneft, mahkemelerde, serbest piyasa oyuncusu olduğunu iddia ederek, AB'nin yaptırım kararının kendisine yönelik uygulanmamasını talep etmişti. .

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