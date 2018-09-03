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AB: İdlib'de olası bir saldırıyı engellemeliyiz

AB, İdlib'de Esed rejiminin yeniden bir saldırı yapması durumunda Avrupa'ya göçlerdeki artıştan endişe ediyor.

AA | 03.09.2018 - 14:03..
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AB: İdlib'de olası bir saldırıyı engellemeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirterek “İdlib’e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

AB: İdlib'de olası bir saldırıyı engellemeliyiz

"TÜM DÜNYA KAOSA GİDİYOR"

Orta Doğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.

AB: İdlib'de olası bir saldırıyı engellemeliyiz

GÖÇ DALGASINI YENİDEN TETİKLEYEBİLİR

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor.

Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

AB: İdlib'de olası bir saldırıyı engellemeliyiz

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