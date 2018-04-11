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AB ile Türkiye'nin ilişkisi İtalyan basınında

La Repubblica'da çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle fare gibi oynadığı ifade edildi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 09:55..
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FARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Zirvesi'nde Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Erdoğan, bu görüşmenin ardından Ankara'da Suriye konulu bir zirve düzenlendi. Dünyanın yakından takip ettiği 3'lü zirvede bir araya gelen liderler, Suriye konusunda büyük ölçüde mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Varna ve Ankara zirvelerine katılarak Avrupa'da ve Orta Doğu'da ağırlığını ortaya koyması, İtalyan basınının dikkatini çekti.

"TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENİYOR"

Ülkenin önde gazetelerinden La Repubblica'da, Massimo Riva'nın imzasıyla "AB ile Türkiye'den hangisi kedi hangisi fare?" başlıklı bir analiz yayınlandı.

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede attığı kritik adımlara dikkat çekilerek Türkiye'nin günden güne elini güçlendirdiği vurgulandı.

"AVRUPALILAR ERDOĞAN'IN ELİNDE FARE OLDU"

Avrupa Birliği'nin mülteci anlaşması dahilinde Türkiye'ye vereceği paraya yeşil ışık yakmasının Erdoğan'ı daha da güçlendirdiğini ifade eden İtalyan gazeteci, Avrupalı liderlerin gerçeğin farkına varmasını beklediğini yazdı.

Brüksel'in Erdoğan'ın elinde fare haline geldiğinin belirtildiği yazının devamında, AB'nin dış politikasını yeniden düzenlemesi gerektiği istendi.

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