AB, İngiltere'ye Brexit öncesi ceza verebilir

The Times'ın haberine göre, İngiltere'nin 'gümrük yolsuzluğuyla mücadelede başarısız olması nedeniyle', Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşması Brexit'in yürürlüğe girmesi öncesinde cezaya çarptırılabilir.

İNGİLTERE'DEN AB'YE İHRAÇ EDİLEN MALLAR

Gazete, İngiltere'nin AB'ye ihraç edilen 'değerinin altındaki malları' durdurmak için yeterince çaba sarfetmemesi nedeniyle cezayla karşı karşıya olabileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak, İngiliz yetkililerin konudan haberdar olduklarını ve gümrük vergilendirmesi konusunda kaybedilen paranın Brexit sürecinde masaya yatırılacağını belirtti.

'AVRUPA'NIN YUMUŞAK KARNI'

Gazeteye konuşan İşçi Partisi'nden bir milletvekili, Çinli kaçakçıların İngiltere'yi Avrupa'nın yumuşak karnı olarak gördüklerini ifade etti. İddiaya göre Çinli kaçakçılar, ihraç ettikleri malları değerinin altında beyan edebildikleri gerekçesiyle ihracat noktası için İngiliz limanlarını tercih ediyor.

İngiltere, ithal edilen malların beyan edilen değerine yüzde 12'lik gümrük vergisi uyguluyor. AB, bu tür gümrük yolsuzluğundan milyarlarca zararın oluştuğunu söuylerken, İngiliz gümrüğü verilen rakamları kabul etmediğini ifade ediyor.