taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.891
USD
3,6039
EURO
3,9256
ALTIN
146,78
PETR
51,5300

AB, İngiltere'ye Brexit öncesi ceza verebilir

İngiltere'nin Brexit öncesi Avrupa Birliği'ne gümrük yolsuzluğu meselesi nedeniyle 2 milyar euro ceza kesebilir.

25.04.2017 - 16:43
  1. Haberler
  2. Dünya

w

The Times'ın haberine göre, İngiltere'nin 'gümrük yolsuzluğuyla mücadelede başarısız olması nedeniyle', Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşması Brexit'in yürürlüğe girmesi öncesinde cezaya çarptırılabilir.

İNGİLTERE'DEN AB'YE İHRAÇ EDİLEN MALLAR

Gazete, İngiltere'nin AB'ye ihraç edilen 'değerinin altındaki malları' durdurmak için yeterince çaba sarfetmemesi nedeniyle cezayla karşı karşıya olabileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak, İngiliz yetkililerin konudan haberdar olduklarını ve gümrük vergilendirmesi konusunda kaybedilen paranın Brexit sürecinde masaya yatırılacağını belirtti.

'AVRUPA'NIN YUMUŞAK KARNI'

Gazeteye konuşan İşçi Partisi'nden bir milletvekili, Çinli kaçakçıların İngiltere'yi Avrupa'nın yumuşak karnı olarak gördüklerini ifade etti. İddiaya göre Çinli kaçakçılar, ihraç ettikleri malları değerinin altında beyan edebildikleri gerekçesiyle ihracat noktası için İngiliz limanlarını tercih ediyor.

İngiltere, ithal edilen malların beyan edilen değerine yüzde 12'lik gümrük vergisi uyguluyor. AB, bu tür gümrük yolsuzluğundan milyarlarca zararın oluştuğunu söuylerken, İngiliz gümrüğü verilen rakamları kabul etmediğini ifade ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

152
TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan Sincar'a hava harekatı

84
Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

191
Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

118
AKPM'den Türkiye kararı

AKPM'den Türkiye kararı

367
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

50
Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM