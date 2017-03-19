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AB Komisyon Başkanı: İdamın getirilmesi kırmızı çizgimiz

Juncker, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin, AB açısından kırmızı çizgi olduğunu, bunun üyelik görüşmelerinin sonu olacağını söyledi.

19.03.2017 - 13:36
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AB Komisyon Başkanı: İdamın getirilmesi kırmızı çizgimiz

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Bild am Sonntag gazetesinin,“Türkiye ile üyelik ilişkilerinin durdurulması ya da dondurulması gerekir mi?” sorusuna cevap verdi.

Juncker, “Bu sahte bir tartışma. Şu anda zaten olmayan bir görüşmenin durdurulmasının bir anlamı yok. Ancak şu bir gerçek; Türk hükumetinin getirmeye çalıştığı anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa konserine tiz bir ses etkisi yapıyor. Ben armoni tutkunu birisi olduğum için, böyle tiz dil vuruşlarını sevmiyorum. Türkiye’nin üyeliği AB ülkelerinin istememesinden değil, Türklerin AB standartlarını getirme konusundaki isteksizliğinden gerçekleşmeyebilir.”

"İDAM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İdam gelirse, üyelik görüşmeleri biter diyen Jean-Claude Juncker, “AB’nin kırmızı çizgisi nedir?” sorusuna ise,”Türkiye’de idam cezası yeniden yürürlüğe girecek olursa, üyelik görüşmeleri de son bulur.” diyerek idamın getirilmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

AB Komisyon Başkanı: İdamın getirilmesi kırmızı çizgimiz

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