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AB Komisyon Başkanı Jucker İngiliz basınını hedef aldı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker İngiliz basınını hedef aldı. Brexit'ten sonra İngiliz basınını özlemeyeceğini belirten Juncker, insan haklarına saygı duymuyorlar özgürlüğün sınırı var dedi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 12:35..
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İngiltere'nin AB'den çıkışının karara varılmasına yaklaşılan şu günlerde AB ile İniltere arasında söz düellosu yaşanıyor. Özellikle İngiltere'nin, mevcut belirsizliğini çözmesini bekleyen AB, İngiltere'den yaka silkmiş durumda.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker İngiliz basınını hedef alan bir dizi açıklamasının altına imzasını attı.

AB Komisyon Başkanı Jucker İngiliz basınını hedef aldı

"ONLARI HİÇ ÖZLEMEYECEĞİM"

Özellikle Brexit sürecinde Londra politikasının yönünde etki etmeye çalışan İngiliz basını, Avrupa Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından yapılan eleştirilerin hedefi oldu.

Juncker, İngiliz medyasını insan haklarına karşı gelip, siyasileri haksız bir şekilde hedef almakla suçladı.

AB Komisyon Başkanı Jucker İngiliz basınını hedef aldı


"ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI VAR"

Şımarık bir üslup ile Avrupa ve Avrupa Birliğine saldırmakla suçlanan İngiliz basınının Brexit'ten karlı bir anlaşma elde edilmesini sağlamak için kirli oyunlar yürüttüğünü belirten Juncker, İngiliz basınını "basın özgürlüğü"nün arkasına sığınmakla suçladı.

AB Komisyon Başkanı Jucker İngiliz basınını hedef aldı

Juncker "İngiliz basınını özlemeyeceğim. Siyasi aktörlerin insan haklarına saygı duymuyorlar. Basın özgürlüğünün de sınırları vardır." dedi.

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