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AB Komisyonu'nun 2019 bütçe taslağı belli oldu

Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağında gelirleri 166 milyar euro olarak açıklarken, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 1,5 milyar euro kaynak verileceği belirtildi.

AA | 23.05.2018 - 16:25..
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Avrupa'nın ekonomik büyümesine katkı sağlamak için toplam 80 milyar euroluk kaynak kullanılacak. Bu kaynağın 12,5 milyar euro Ar-Ge programlarına, 2,6 milyar euro eğitim programı Erasmus'a, 3,8 milyar euro altyapı desteklerine aktarılacak. AB Uyum Politikası'na 57 milyar euro ve Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 60 milyar euro sağlanacak.

SIĞINMACILAR İÇİN AYRILAN PARA

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik destek programına 1,5 milyar euroluk kaynak verilecek.

İngiltere, birlikten ayrılacak olmasına rağmen 2020 yılına kadar önceden vermiş olduğu bütçe taahhütlerini yerine getirecek.

AB Komisyonu'nun 2019 bütçe taslağı belli oldu

AB SÖZÜNÜ TUTMUYOR

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

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