AB Liderler Zirvesi Brexit oturumuyla başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 liderini Brüksel'de bir araya getiren Liderler Zirvesi, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının (Brexit) görüşüleceği ilk oturumla başladı.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan liderler arasında kısa zamanda anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına yönelik görüş ayrılığı bulunduğu görüldü.

Liderlere Brexit müzakereleri hakkında bilgi verecek AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, anlaşma sağlanması için yoğun çaba sarf edildiğini ancak henüz bu noktaya gelinmediğini belirterek, "Çok daha fazla zamana ihtiyacımız var. Gelecek haftalarda sakin ve sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"ANLAŞMA SAĞLANABİLİR"

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avusturya'da geçen ay gerçekleşen Salzburg Zirvesi'nin ardından ayrılma anlaşması ve gelecekteki ortaklık alanlarında önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Ben anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum. Masanın etrafındaki herkes anlaşma sağlanmasını istiyor. Bu sadece İngiltere'nin değil AB'nin de çıkarına uygun bir durum. Şimdi bu anlaşmayı sağlamanın tam zamanı." dedi.

May, Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır sorununun ise yoğun çabalar harcanarak çözülebileceğini düşündüğünü söyledi.

"İKİ TARAF İÇİN DE YARARLI"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise İngiltere'yle iyi ilişkilere destek verdiğini anımsatarak, "Anlaşma sağlanmış olsaydı memnun olurduk. Şimdilik yüzde 90'ını sağladık ancak daha yolumuz var. Anlaşma sağlanması iki taraf için de iyi olur." ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini ancak İrlanda'nın sınır sorununun hala çözülemediğini ve liderlerin bugün bu konuya odaklanacağını dile getirdi.

Sorunların çözülmesi için birçok seçenek bulunduğuna dikkati çeken Rutte, "Temkinli bir şekilde iyimserim." açıklamasını yaptı.

"ACİLİYET GEREKLİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sağlanan ilerlemeye işaret ederek, anlaşma sağlanması konusunda "aciliyet" olduğunu söyledi.

"Anlaşma sağlama zamanı" diyen Macron, İrlanda sınırı sorunu konusunda ise taviz verilebileceğini dile getirdi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise "Yeni AB-İngiltere anlaşmasının müzakeresi iki yıldan fazla sürebilir. Bu nedenle geçiş döneminin uzatılması konusunun tartışılması faydalı olabilir. Ancak bu İrlanda'ya ilişkin sınır sorununun çözülmesine alternatif oluşturamaz." değerlendirmesini yaptı.

Varadkar, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında "sert sınırın" engellenmesi için yasal güvence sağlanması gerektiğini vurguladı.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas da İngiltere ve AB arasında hala bir anlaşma sağlanamamasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Ben hala bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum." dedi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de yoğun çaba sarf edilmesi durumunda anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

"BUGÜN ANLAŞMA SAĞLANMAZ"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da "sert Brexitten" kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu akşam önemli bir ilerleme kaydedilmesini beklemiyorum." ifadesini kullanan Kurz, doğru yolda atılan "küçük bir adımın" bile ümit verici olacağını belirtti.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, son güne kadar anlaşma sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini ancak AB ülkelerinin de anlaşma olmaması durumuna hazırlık yapması gerektiğini kaydederek, "Bugün anlaşma çıkmasını beklemiyorum." dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite da İngiltere'nin "ne istediğini bilmediğini", bugünkü oturumun sadece görüş alışverişinde bulunmak için faydalı olacağını kaydederek, "Bugün müzakere yapılmayacak." ifadesini kullandı.