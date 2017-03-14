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AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

AB, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi.

14.03.2017 - 09:57
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Avrupa Birliği Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan ilave yaptırımların ve vize kısıtlamaların süresinin 15 Eylül 2017’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 37 ŞİRKET, 150 KİŞİ BULUNUYOR

Yapılan durum değerlendirmesinde uygulanmakta olan yaptırımların değiştirilmesi yönünde bir gerekçe oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 150 kişi bulunduğu kaydedildi.

28 ÜLKE SİLAH SATIŞI YAPAMAYACAK

Diğer yandan, AB'nin, Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı olarak egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'ya karşı uygulamakta olduğu belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımları da bulunuyor.

Ekonomik yaptırımlar uyarınca, AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen de dışlanıyor.

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