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AB, saat uygulamasında Türk modeline geçebilir

Avrupa Birliği, yaz saati uygulamasının devam ettirilip ettirilmemesine karar vermek amacıyla bir anket çalışması yaptı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 12:09..
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Türkiye'nin uyguladığı yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da devam ediyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir anket çalışması başlattı.

16 Ağustos'a kadar sürecek olan ankete katılanlara, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor.

GELEN TALEPLER NEDENİYLE BAŞLATILDI

Avrupa Komisyonu, anketin Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaşları ve bazı üye devletlerden gelen talep üzerine başlatıldığını açıkladı. AP'de şubat ayında alınan kararda, Avrupa Komisyonu'ndan konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapması istenmişti.

ALMANYA'DA BUYÜK ÇOĞUNLUK UYGULAMAYI İSTEMEMİŞTİ

Almanya'da geçen Mart sigorta şirketi DAK tarafından yaptırılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 73'ünün yaz saati uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koymuştu.

Avrupa'da Almanya dâhil birçok ülke Birinci Dünya Savaşı sırasında kömür kullanımından tasarruf etmek için yaz saati uygulamasına geçmişti. Dünyanın Kuzey Amerika ve Avrupa hariç büyük bölümünde bu uygulamaya başvurulmuyor. Türkiye'de ise 2016'dan beri yıl boyunca yaz saati uygulaması sürdürülüyor.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

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