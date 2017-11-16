AB savunmada yeni sayfa açtı

AB yetkilileri tarafından "savunmada yeni sayfa" olarak nitelendirilen girişim, uluslararası basında da "AB ordusu" için ilk adım olarak geniş yankı buldu.

Ancak girişimin içeriğine bakıldığında bunun AB'nin kuruluşundan beri tartışma konusu olan "AB ordusu" düzenlemesinden uzak olduğu görülüyor.

AMAÇ AB TOPRAKLARINI VE VATANDAŞLARINI KORUMAK

AB'ye savunma alanında "kendi kendine yetebilme kabiliyeti" ve "bağımsızlık" kazandıracak, savunmaya ilişkin iş birliği ve yatırımları artırmayı isteyen ve bu çerçevede kabiliyeti olan ülkeler için bağlayıcı ve kapsayıcı hukuki çerçeve sağlayan PESCO'nun "AB toprakları ve vatandaşlarını korumak" için inşa edildiği bildirildi.

İMZA ATAN ÜLKELER

Ortak bildiriye imza atan 23 üye ülke, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç olarak ön plana çıkıyor. PESCO'ya bu etapta katılmayan ülkeler ise İngiltere, İrlanda, Malta, Portekiz ve Danimarka olarak sıralanıyor.

DÜŞÜK SAVUNMA AÇIKLAMALARI

PESCO'ya katılan ülkeler, savunma harcamalarını arttırmayı, ortak tatbikat ve eğitim projeleri düzenlemeyi, savunma kapasitelerini birlikte geliştirmeyi ve gerekli olduğu durumlarda bu kabiliyetleri AB operasyonlarının kullanımına açmayı taahhüt ediyor. Askeri kabiliyet ve güçlerin ulusal devletlerin egemenliği ve kontrolü altında kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan AB ülkelerinde uzun yıllardır savunma harcamalarındaki düşüş dikkat çekiyor. AB İstatistik Kurumu'na göre (EUROSTAT) AB genelinde savunma harcamaları 2002-2015 yılları arasında düşüş gösteriyor. Savunma harcamalarındaki düşüş ve her ülkenin bireysel olarak savunma kabiliyetlerini geliştirmesi, bir taraftan birlik içinde aynı kapasitelerin farklı ülkelerde üretilmesi sonucu tekrarlara yol açarken diğer taraftan AB ordularını olumsuz etkiliyor.

Bu çerçevede AB, PESCO'yla gereksiz tekrarların önüne geçerek AB ordularının gerekli alanlarda yatırım yaparak güçlenmesini öngörüyor.