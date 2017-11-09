AB taahhüt ettiği paranın 908 milyonunu aktardı

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 8’inci toplantısının Brüksel’de yapıldığını açıkladı.

SADECE 908 MİLYON AVRO ÖDEME YAPILDI

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona tahsis edilen miktarın 2,9 milyar avro olduğu, şimdiye kadar 55 proje için 1,78 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 908 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

YENİ PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Komite toplantısında, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplam değeri 115 milyon avroluk yeni insani yardım, sosyal destek ve altyapı projelerinin imzalandığı bildirildi.

AB 3 MİLYAR AVRO SÖZÜ VERMİŞTİ

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

FONLAR NERELERDE HARCANACAK

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.