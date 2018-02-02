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AB, TTB'ye sahip çıktı

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü operasyona karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği üyelerinin gözaltına alınmasına, AB'nin üst düzey yetkilileri Mogherini ve Hahn'dan tepki geldi: Endişeliyiz.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 19:38..
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AB, TTB'ye sahip çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den YPG'li teröristleri temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Türkiye'nin operasyona başlamasıyla birlikte ise Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'dan tepkiler geldi.

Avrupa'dan gelen tepkilerin yanısıra Türk Tabipler Birliği de askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona karşı çıkmıştı.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek Afrin operasyonuna tepki gösteren TTB üyelerinden 11 doktor gözaltına alındı.

AB'YE GÖRE GÖZALTILAR ENDİŞE VERİCİYMİŞ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, gözaltındaki doktorlar için endişeli olduklarını belirterek, "Türk yargı sisteminin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile hukuk devleti ilkesinin altını oyan endişe verici gelişmelere son örnekler" ifadelerini kullandı.

AB, TTB'ye sahip çıktı

AB, TTB'ye sahip çıktı

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