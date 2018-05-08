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AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını isteyen Avrupa Birliği, vize muafiyetiyle tehdit etti.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 07:15..
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AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın etkisi Avrupa'da devam ediyor.

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin'de; Türk askerinin güvenliği sağlamasıyla hayat normale dönmeye başladı.

AFRİN'DEN ÇIKIN

Afrinlilerin de memnun olduğu dönemde Almanya'dan konuyla ilgili bir çıkış geldi.

Türkiye'nin Afrin'e girmesini uluslararası hukuka ayrkırı olduğunu belirten Almanya'nın AB'den Sorumlu Bakanı Michael Roth, bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.

VİZE VERMEYİZ

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Roth, vize muafiyetini de hatırlatarak AB'nin bu durumda anlaşmaya sıcak bakmayacağını sözlerine ekledi.

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