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AB: Türkiye'ye eskisi kadar bağımlı değiliz

Hahn, AB'nin mülteci konusundaki Türkiye'ye olan bağımlılığının artık eskisi kadar olmadığını iddia etti.

21.07.2017 - 21:50
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AB: Türkiye'ye eskisi kadar bağımlı değiliz

Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, AB'nin mülteciler konusunda eskisine kıyasla Türkiye'ye daha az bağımlı olduğunu söyledi.

AB: Türkiye'ye eskisi kadar bağımlı değiliz

Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta Hahn, Suriye iç savaşı sebebiyle Türkiye üzerinden AB üye ülkelerine yaşanan büyük mülteci akınının olduğu 2015 senesine göre AB'nin daha tedbirli olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SINIRLARI AÇSA BİLE 2 YIL ÖNCESİ GİBİ OLMAZ"

DW Türkçe'nin haberine göre; "2015 senesinde öyle bir konumdaydık ki mültecilerin çoğu kontrol edilmeden AB sınırları içine girdi, ancak bu arada durum değişti" diyen Hahn, Türkiye'nin sınırlarını açması halinde bile iki sene önce olduğu gibi bir akının yaşanmayacağını ifade etti.

AB: Türkiye'ye eskisi kadar bağımlı değiliz

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Balkan güzergahının kapatılması, Ege Denizi'nde düzenli kontrollerin yapılması ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesiyle geçen iki senede gerekli tedbirlerin aldındığını belirten Hahn, "Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir" dedi.

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