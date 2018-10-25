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AB ülkelerinden ilk kez oturum alan yabancı sayısı arttı

Avrupa Birliği ülkelerinden ilk kez oturum izni alan, birlik üyesi olmayan kişi sayısının 2017'de 3,1 milyon olduğu açıklandı.

AA | 25.10.2018 - 13:20..
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ilk kez oturum izni alan, birlik üyesi olmayan kişi sayısının geçen yıl 3,1 milyona çıktığı bildirildi.

YÜZDE 4 ARTTI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017'de AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 3,1 milyonu buldu.

İlk kez oturum izni alanların yüzde 32'si iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşirken, bunu yüzde 26 ile ailevi nedenler, yüzde 17 ile eğitim takip etti.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SURİYE VE UKRAYNA VATANDAŞI

Öte yandan, ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Suriyeli ve Ukraynalıların oluşturduğu belirtildi.

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