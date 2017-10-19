AB zirvesinin yapılacağı yer son anda değiştirildi

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 320 milyon euro maliyetle inşa edilen binada bugün ve yarın gerçekleşecek zirvenin yeri son anda değiştirildi.

Mutfaktaki havalandırma sisteminin iyi çalışmalası ve 15 mutfak çalışanının kötü hissederek hastaneye kaldırılmasının ardından yetkililer etkinlik yerini değiştirme kararı aldı.

JUTIS LIPSIUS BİNASINDA YAPILACAK

Konsey'in açıklamasına göre, 28 üyeli birliğin devlet liderleri ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirve daha önce de AB zirvelerine eb sahipliği yapmış Justis Lipsius binasında gerçekleşecek.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Konsey'in daha önce yaptığı açıklamada da, yine aynı binada geçen günlerde de iki endüstriyel temizlik ürünün kimyasal reaksiyona girmesi sonucu AB genel merkez binasında rahatsız edici kokular meydana geldiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtilmişti.

Konsey açıklamasında, "Tüm kontrol ve önlemlere rağmen bugün Avrupa Birliği binalarından birinin mutfaklarında teknik bir sorun meydana geldi. Havalandırmaların çalışmasını etkileyen sorun sebebiyle mutfakta baş döndürücü kokular oluştu ve çok sayıda çalışan rahatsızlandı." denildi.