AB zirvesinde Macron'a Suriye protestosu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Strazburg'ta gerçekleştirilen AB toplanısında kürsüye gelerek değerlendirmede bulunurken, parlamento sıralarında oturan delegeler Macron'u protesto etti.

"SURİYE'DEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye çıktığı sıralarda delegelerden gelen hamle ile şoke oldu. Macron'un konuşma yaptığı sırada parlamento üyeleri ellerindeki "Suriye'den elinizi çekin" yazılı pankartları kaldırırken, Fransa'nın da ABD ve İngiltere ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği operasyonu eleştirdi.

TÜRKİYE İTİRAFI

Macron yaşadığı şokun ardından bir de itirafta bulundu. Özellikle balkan ülkelerinin Türkiye ve Rusya'ya yüzünü çevirmeinden rahatsız olduğunu belirten Macron bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirtti.

Liberal demokrasi ve yükselen otoriterlik arasında Avrupa'nın iç savaşta olduğunu ifade ett Macron konuşmasında, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" açıklamasında bulundu.

BAĞNAZLIĞA DUYULAN HAYRANLIK

Strazburg'ta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'yi demokrasiye olan bağlılığı konusunda eleştirerek demokrasiye olan bağlılığın yenilenmesi çağrısında bulundu. AB ile yeniden ilişki kurmayı hedefleyen seçmenlerle tartışmalar başlatacağını aktaran Macron, 'bağnazlığa duyurulan hayranlık' diyerek nitelediği kavramı ise kınadı.