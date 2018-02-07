Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini reddettiklerini söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bizler hiçbir zaman görüşmeleri reddetmedik. Kollarımız barışa açıktır. Biz dünyada yaşanan teröre karşıyız." ifadelerini kullandı.





"KARAR SAHİBİ BİZLERİZ"

Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programında konuşan Abbas, "Karar sahibi bizleriz, hiçbir şey bize zorla dayatılamaz." dedi.

"ABD barış görüşmelerinde nezih bir aracı olmaktan çıkmıştır." diyen Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasına ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduklarını vurguladı.

"İSRAİL KANUNLARDAN ÜSTÜNSE BM'NİN NE ANLAMI VAR"

"İsrail mademki kanunların üstünde, uluslararası meşruiyetin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ne anlamı var?" diyen Abbas BM'nin yaptırım gücüne eleştirilerde bulundu.

BM'ye eleştirilerini sürdüren Abbas, "Filistin sorununa ilişkin BM'den bu güne kadar 705 karar çıktı. Bunun yanı sıra 86 karar da Güvenlik Konseyi'nden, bunlardan bir tanesi dahi uygulanmadı." diye konuştu.