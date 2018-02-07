taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7687
EURO
4,6674
ALTIN
160,53
PETR
67,1900

Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

Filistin'in sorunları hakkında BM'nin bu güne kadar 705 karar aldığını ancak uygulanmadığını hatırlatan Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Madem İsrail kanunların üstünde, BM'nin ne anlamı var" dedi.

AA | 07.02.2018 - 02:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti ilan etmesini reddettiklerini söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bizler hiçbir zaman görüşmeleri reddetmedik. Kollarımız barışa açıktır. Biz dünyada yaşanan teröre karşıyız." ifadelerini kullandı.

Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi


"KARAR SAHİBİ BİZLERİZ"

Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programında konuşan Abbas, "Karar sahibi bizleriz, hiçbir şey bize zorla dayatılamaz." dedi.

"ABD barış görüşmelerinde nezih bir aracı olmaktan çıkmıştır." diyen Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasına ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduklarını vurguladı.

Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

"İSRAİL KANUNLARDAN ÜSTÜNSE BM'NİN NE ANLAMI VAR"

"İsrail mademki kanunların üstünde, uluslararası meşruiyetin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ne anlamı var?" diyen Abbas BM'nin yaptırım gücüne eleştirilerde bulundu.

BM'ye eleştirilerini sürdüren Abbas, "Filistin sorununa ilişkin BM'den bu güne kadar 705 karar çıktı. Bunun yanı sıra 86 karar da Güvenlik Konseyi'nden, bunlardan bir tanesi dahi uygulanmadı." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

81
Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

33
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

19
Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

31
Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

4
Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

0
Özat: Bana 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar bunlar hoş değil

Özat: Bana 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar bunlar hoş değil

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM