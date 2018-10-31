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ABD 104 şehidin sorumlusunu YPG'nin 2 numarası yaptı

ABD, terör örgütü YPG’nin askeri operasyonlarının başına Çiya Kobani kod adlı Azad Simi'yi getirdi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 07:17..
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Azad Simi’nin ABD’nin YPG ile Deyrizor yakınındaki DEAŞ’lılara yapılacak operasyonları yönetecek. Simi’nin Deyrizor’un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.

ABD'Lİ KOMUTANLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çiya Kobani kod adlı Azad Simi geçtiğimiz Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel’le görüşmüş veel sıkışırken görüntülenmişti.

ABD 104 şehidin sorumlusunu YPG'nin 2 numarası yaptı

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre Azad Simi, yaptığı terör eylemleriyle Türkiye’de de aranıyor. 1992’de Suriye’de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre Kuzey Irak’ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün Hakkari sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye’ye geçti. Simi daha önce YPG’nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.

ABD 104 şehidin sorumlusunu YPG'nin 2 numarası yaptı

104 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLMASINDAN SORUMLU

Simi’nin 2007’de 12 askerin şehit edildiği Dağlıca karakolu, 2008’de 17 şehidin olduğu Aktütün karakolu ve 2011’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit edildiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu belirtiliyor. Azad Simi ayrıca sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıkları tarafından aranıyor.

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