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ABD 2500 yıllık eseri İran'a iade edecek

New York Yüksek Mahkemesi, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye getirilen Ahameniş İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar verdi.

AA | 25.07.2018 - 12:36..
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ABD 2500 yıllık eseri İran'a iade edecek

New York Yüksek Mahkemesi, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye getirilen Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar verdi.

MÜZEDE ÇALINDI

New York Times'ın haberine göre, bir Pers muhafızını betimleyen bas-rölyef, geçen yıl ekim ayında bir sanat fuarında sergilendiği sırada Manhattan Bölge Savcılığı tarafından satışı durduruldu.

Savcılık, eserin ilk olarak 1936'da İran'ın Persepolis kentinden daha sonra da 2011'de sergilendiği Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'nden çalındığını ortaya çıkardı.

Londra'da yaşayan Rupert Wace ve ortağı Sam Fogg, tarihi eseri Montreal Müzesi'nin sigorta şirketinden yasal olarak satın aldıklarını iddia etse de savcılık kapsamlı soruşturma neticesinde söz konusu eserin çalındığı sonucuna vardı.

Savcılıkla süren müzakerelerin ardından, Wace ve Fogg eseri 1,2 milyon dolar karşılığında savcılığa teslim etmeyi kabul etti.

ABD 2500 yıllık eseri İran'a iade edecek

İRAN'A İADE EDİLECEK

New York Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, 1936'da Persepolis'ten çalındığı göz önünde bulundurularak eserin İran'a iade edilmesine karar verildi.

Araştırmacılar, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis kentindeki askerlerden bir kısmını resmeden 51 santimetrekare ebatlarındaki bas-rölyefin M.Ö. 510-330 yıllarına ait olduğunu belirtiyor.

ABD 2500 yıllık eseri İran'a iade edecek

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