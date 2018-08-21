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ABD, 95 yaşındaki Nazi suçlusunu sınır dışı etti

ABD’nin New York kentinde yaşayan 95 yaşındaki son Nazi suçlusunun sınır dışı edildiği belirtildi.

İHA | 21.08.2018 - 14:36..
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD’de yaşayan son Nazi suçlusunun sabah saatlerinde New York’taki evinden alınarak Almanya’ya sınır dışı edildiği ifade edildi.

TOPLAMA KAMPLARINDA GARDİYANDI

ABD’de teknik ressamlık yapan Palij’in isminin yıllar sonra Nazi kampına ait bir nöbet listesinde tespit edildiği ve eski bir Nazi görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı. 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan 95 yaşındaki Jakiw Palij’in, ABD’ye gelirken savaş zamanında çiftçi ve fabrika işçisi olarak çalıştığı konusunda yalan beyan verdiği öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1943’te Trawniki kampında görev yapan Palij’in, savaş suçlarına karıştığına ilişkin iddiaları reddettiği ifade edildi.

ABD, 95 yaşındaki Nazi suçlusunu sınır dışı etti

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