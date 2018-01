ABD, Afrin için açıklama üstüne açıklama yapıyor

Her an başlaması beklenen Afrin operasyonuyla ilgili PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi destekleyen ABD neredeyse her gün bir kaç defa açıklama yapıyor.

Beyaz Saray'ın, Pentagon'un ve Dışişleri Bakanlığı'nın sürekli bir şeyler söylediği operasyonla ilgili son açıklama Dışişleri'nden geldi.

"OPERASYON TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra şu eklemeyi yaptı: “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor"