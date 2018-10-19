ABD basını Çöldeki Davos'tan çekildi

Kaşıkçı olayını yayın organlarıyla yönetmeye çalışan ABD planları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinde baskı oluşturmaya çalışırken, basın organları da organizasyonlardan çekilmeye başladı.

ABD VE MEDYASI OYUNU BAŞLATTI

"Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen etkinliğin tek Amerikalı medya sponsor olarak kalan Fox Business’ın da çekilme kararı alması, konferansın iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan desteğini çeken diğer basın kuruluşları arasında yer almıştı.

HAZİNE BAKANI KONUŞTU FOX ÇEKİLDİ

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen yayın çizgisiyle öne çıkan Fox Business’ın sponsorluğunu çekme kararını, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından alması dikkati çekti.

Mnuchin Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Az önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldim ve Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamaya karar verdim.” ifadelerini kullanmıştı.