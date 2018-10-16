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ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde okların kendisine döndüğü Veliaht Prens Selman’a, yabancı basında yapılan tanımlamalara bir yenisi daha eklendi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 13:25..
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta işlenen muhtemel cinayetinin yankıları devam ederken, emrin bizzat Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği artık uluslararası basında da yüksek sesle konuşuluyor.

CİNAYETTE KEMİK TESTERESİ İDDİASI

Daha önce ortaya atılan tüyler ürperten iddiaya göre, Suudi gazetecinin bedeni, öldürüldükten sonra Suudi Arabistan’dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldı.

ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi

The New York Times gazetesi, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, gazetecinin bedeninin Suudi Arabistan’dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldığı ve Suudi ekibin çantalarına yüklenip konsolosluktan çıkarıldığına ilişkin iddiaları içeren bir yazı yayınladı. Buna göre 15 kişiden oluşan ekip, Türkiye'ye gelişi sırasında cesedi parçalamak için özel bir testereyi de beraberinde getirdi.

ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi

SELMAN'A YENİ LAKAP: BAY KEMİK TESTERESİ

Prens Selman'dan desteğini büyük bir hızla çeken uluslarası basın, şimdilerde Veliaht Prens’in adını, bu senaryoya ilişkin özel bir kısaltmayla anıyor. Bu güne dek yabancı basında kendisinden kısaca M.B.S. (Muhammed Bin Salman) olarak bahsedilen Selman’ın kısaltmasının artık yeni bir açılımı var: Mister Bone Saw (Bay Kemik Testeresi).

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