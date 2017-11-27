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ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi

Amerikan National Interest dergisi, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer savaş çıkması durumunda yaşanabilecek bir senaryoyu kurguladı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 15:06..
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Kuzey Kore ile ABD arasındaki sürtüşmeler henüz bitmediyse de hemen hemen yumuşama sürecine girildi. İki taraftan da gelen sert açıklamalar artık geçmişte kalırken ABD'nin önde gelen dergilerinden National Interest, Pyongyang'ın Los Angeles'i vurması durumunda ortaya çıkacak senaryoyu yazdı.

ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi

250 KİLOTONLUK BOMBA

ABD ile Kuzey Kore arasında olası bir nükleer savaş durumunu analiz eden National Interest yazarı Daniel R. DePetris'e, Pyongyang'ın Los Angeles'a 250 kilotonluk nükleer bomba fırlatması durumunda oluşacak kıyamet tablosunu betimledi.

ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi

250 kilotonluk nükleer bombanın Los Angeles'a isabet etmesi halinde mega kentte yaşayan 378 bin kişinin hayatını kaybedeceğini belirten dergi,  860 bin kişinin de yaralanacağını yazdı.

II.DÜNYA SAVAŞINDAN DAHA BÜYÜK ZAİYAT

Toplamda 1.2 milyondan fazla kişi bombadan olumsuz etkileneceğini belirten DePetris, ortaya çıkacak bu rakamın,  ABD ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı zayiattan 2.5 kat daha fazla olacağını belirtti.

ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi

Ayrıca nükleer bombanın yıkım gücünden de bahseden kıyamet senaryosu, nükleer bombanın düştüğü yerin 5 kilometre çevresindeki tüm binalar ise yıkılacağını ve bu alan içindeki kişilerin hayatta kalma şansı çok çok az olacağını belirtti.

HOLLYWOOD YOK OLUYOR

ABD'nin ve özellikle de Los Angeles'in sembolü olan Hollywood'un tamamen yerle bir olacağını belirten korkunç yazıda, Los Angeles'de yaşamın neredeyse kalmayacağını söyledi.

ABD basınından Kuzey Kore Los Angeles'i vurursa analizi

11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin izlediği politikayı anımsatan DePetris, Washington yönetiminin önemli bir kentin yok olması karşısında vereceği tepkinin büyüklüğünü okurların hayal gücüne bıraktığını belirtti.

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