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ABD Başkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi

ABD Başkanı Donald Trump son günlerde kafayı taktığı Suudi Arabistan'dan para alma derdinin peşini bırakacak gibi durmuyor. Başkan Trump, Kral Selman'dan yine açık açık para istedi.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 13:09..
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ABD Başkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi

ABD Başkanı Donald Trump Minnesota'da yaptığı mitingde, Suudi Arabistan kralı Selman'dan yeniden açık açık para istedi. Trump Kral Selman ile yaptığı telefon görüşmesini anlatırken Suudi Arabistan'ın ABD'ye ödeme yapması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi

"ÖDEMEMİZİ ALABİLİR MİYİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri koruma desteği karşılığında daha fazla para ödemeye yönelik talebini yineledi.

Minnesota mitingindeki konuşmasında, Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıklayan Trump  Kral'a “Kusura bakma, acaba askeriye için ödemeni rica edebilir miyim?” sorusuyla para isteğini yine açıkça dile getirdi.

Kral, “ Daha önce kimse benden para istemedi” karşığını verince Trump,”Sayın Kral, ben sizden istiyorum” cevabını verdiğini kaydetti.

ABD BAşkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi VİDEO

"KENDİNİZİ KORUYMAZSINIZ"

ABD Başkanı Donald Trump özellikle geçtiğimiz hafta boyunca 2 kez Suudi Arabistan'ı sıkıştırarak para istediğini söyleyen açıklamalar yapmıştı. ABD Başkanı Suudilere "Biz olmazsak kendinizi koruyamazsınız" ve "Uçağınızı bile biz koruyoruz" açıklamalarıyla Suudileri ezen açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi

TRUMP SUUDİLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Suudi Arabistan ve Kral Selman'a ilişkin "Bizsiz 2 hafta bile iktidarda kalamazsınız" sözleri Suudi Arabistan'dan karşılık bulmadı.

Kral ve Veliaht Selman zaman zaman güçsüz devletlere karşı aslan kesilirken, ABD'ye karşı ses çıkartamaması "diplomatik eziklik" olarak yorumlanı.

Trump: Biz olmasak Kral Selman 2 hafta dayanamaz VİDEO

ABD Başkanı Donald Trump yine Suudilerden para istedi

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